Núcleos isolados de chuva permanecem se formando sobre o oceanoMarcos Porto

Publicado 20/05/2022 06:41 | Atualizado 20/05/2022 09:39

Rio - A sexta-feira no Rio tem previsão de chuva fraca e isolada a qualquer momento e de ventos moderados a fortes no Rio de Janeiro. O céu vai ficar entre nublado e parcialmente nublado. O frio ainda deve persistir nos próximos dias. As mínimas previstas até terça-feira oscilam entre 13ºC e 14ºC. O Parque de Itatiaia, no Sul fluminense, registrou a menor temperatura do país na manhã desta sexta-feira e foi à -3,8°C.

Segundo o Alerta Rio, a menor temperatura na capital nesta sexta-feira (20) foi de 14,2ºC, às 01h45, registrada no Alto da Boa Vista. A mínima prevista para esta sexta-feira é de 13 °C na Região do Centro e da Tijuca. A máxima é de 24ºC na Barra.

Ventos úmidos oriundos do oceano influenciarão o tempo na cidade. Vai ventar ao longo do dia, podendo ser intenso no período da manhã, e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 13°C e máxima de 24°C.

Núcleos isolados de chuva permanecem se formando sobre o oceano e se deslocando para a cidade do Rio de Janeiro, segundo o Alerta Rio.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município entrou em estágio de mobilização às 13h30 de quinta-feira devido ao registro de rajada de vento forte na estação Marambaia (59,4 km/h), entre 12h e 13h, e previsão de ventos fortes a muito fortes.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.

Ressaca

O aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil por conta da tempestade subtropical Yakecan encontra-se vigente, com ondas de 2,5 a 4,0 metros até as 21h de sexta-feira (20).



Ao longo do sábado (21/05), o transporte de umidade do oceano para o continente deixará o céu variando de nublado a parcialmente nublado, entretanto, não há previsão de chuva.A mínima será de 14ºC e a máxima, 25ºC.



Entre o domingo (22/05) e terça-feira (24/05), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade do Rio.