O empresário Arthur Soares já compre medidas restritivas nos Estados Unidos - Foto: Reprodução da TV Globo

O empresário Arthur Soares já compre medidas restritivas nos Estados UnidosFoto: Reprodução da TV Globo

Publicado 20/05/2022 09:18

Na decisão, o desembargador Olindo Menezes revoga a ordem de prisão até o julgamento final. O texto lembra que Arthur assumiu o compromisso perante à Justiça Americana de obedecer às medidas restritivas e que nada impede que sejam requeridas informações por carta rogatória (um instrumento jurídico de cooperação entre dois países) ou mesmo requerida a extradição do acusado.

Arthur está nos Estados Unidos, onde foi condenado pela Justiça americana pelo escândalo da compra de votos da Olimpíada do Rio . Rei Arthur já está cumprindo a pena de passar seis meses dormindo em um abrigo e fazer 150 horas de serviço comunitário.

No Brasil, o Tribunal de Justiça fez outro pedido de prisão do empresário, na semana passada. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Arthur é acusado do pagamento de propina ao delegado Ângelo Ribeiro de Almeida Junior em troca de proteção em inquéritos tributários da Delegacia Fazendária (Delfaz), que na época era comandada por Ângelo Ribeiro.