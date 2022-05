Polícia Federal cumpre mandado em Belford Roxo por fraude no INSS - Reprodução

Publicado 20/05/2022 07:00

Rio - A Polícia Federal deflagrou a operação Mística no fim da tarde de quinta-feira (19) com o objetivo de desarticular esquema criminoso de fraudes contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Na ação, os policiais federais cumpriram mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência de um homem, de 60 anos, em Belford Roxo, expedido pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti, que também determinou a suspensão cautelar dos benefícios previdenciários identificados como objeto de fraude.

A investigação, iniciada em 2020, aponta que o preso usava documentos falsos para dar entrada em benefícios do INSS. Além da prisão preventiva, os policiais federais apreenderam diversos documentos de identidade, CPFs, certidões de óbito e de nascimento, cartões magnéticos, impressoras, chips, celulares, notebook, pendrives, scanner e outros instrumentos que serviam à falsificação.