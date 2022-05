Número de casos da covid-19 também caíram no mês de maio - Reprodução

Número de casos da covid-19 também caíram no mês de maioReprodução

Publicado 23/05/2022 17:49 | Atualizado 23/05/2022 17:59

Rio - Após três dias sem atualização, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) atualizou, nesta segunda-feira (23), o número de novos casos e de mortos por covid-19 em todo o estado. De acordo com o painel, agora o Rio tem 2.171.757 casos confirmados e 73.728 óbitos por coronavírus, sendo 3,158 e duas mortes registrados desde a última sexta-feira (20). A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,39%.

Entre os casos confirmados, 2.092.558 pacientes se recuperaram da doença, no último intervalo foram 404 pessoas. O painel não atualizou a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) dedicados aos pacientes com covid-19. No momento, 855 pacientes passam por acompanhamento.

Vacinados

Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) ampliou a campanha de vacinação contra a gripe no município do Rio de Janeiro. Até a próxima sexta-feira (28), serão vacinados os trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários de 30 a 39 anos.

Também acontece a repescagem para idosos, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários de 40 a 59 anos.