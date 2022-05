O Batalhão de Ações com Cães apreendeu drogas que ainda não foram contabilizadas - Divulgação

Publicado 23/05/2022 16:13 | Atualizado 23/05/2022 18:50

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (23), uma operação nas comunidades Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, localizadas entre os bairros Ipanema e Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um homem não identificado foi preso com uma arma e drogas foram apreendidas.

Agentes da UPP Pavão estiveram no local para reprimir crimes da região, como roubos e furtos. O suspeito detido foi encontrado com uma pistola e munições. Além disso, os policiais apreenderam uma quantidade de drogas ainda não contabilizada, uma granada e rádiostransmissores.

A operação contou com o apoio do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).