Aula inaugural do projeto Novos CaminhosFoto: Reprodução / Degase

Publicado 23/05/2022 18:28

Rio - Adolescentes que cumprem medida socioeducativa receberam, nesta segunda-feira (23), a primeira aula do projeto Novos Caminhos. Em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o projeto tem o objetivo de ensinar aos jovens sobre empreendedorismo, elaboração de currículo, plano de carreira, cidadania e outros. As 24 unidades do Degase receberão, ao longo de um mês, as aulas para turmas de até 15 adolescentes.

"Nossas expectativas vão além de apenas preparar o socioeducando para a atividade laborativa, mas sim em um itinerário formativo que possa proporcionar mudanças em seu comportamento, gerando autonomia e sustentabilidade", explicou a coordenadora de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Degase, Evangelina Andrade.

Os adolescentes poderão se aprofundar em diversos conhecimentos, além de ter acesso à formação técnica profissional. "Um dos objetivos desse projeto é mostrar para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, que podem conquistar o que quiserem, basta se esforçar para conseguir. Mostrar um novo caminho para realizarem seus sonhos", ressaltou o diretor-geral do Degase, Victor Poubel.