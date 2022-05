Agentes levantaram informações que permitiram identificar o acusado e um comparsa, já morto, por ter realizados os disparos contra as vítimas - Divulgação

Publicado 23/05/2022 18:07

Rio – Agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta segunda-feira (23), um homem acusado por envolvimento na morte de um casal em janeiro, no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Segundo as investigações, o homem seria responsável por dirigir a moto que levou o assassino ao local do crime e pela fuga do bandido, em seguida.

De acordo com a polícia, o casal não era alvo do criminoso, que fez os disparos por ordens de um terceiro suspeito, já preso.

Rodrigo de Souza e Maria Joana Macedo de Souza foram mortos a tiros, no dia 28 de janeiro de 2021, quando estavam dentro de uma kombi. Após as mortes, os agentes levantaram informações que permitiram identificar o acusado e um comparsa, já morto, que fez os disparos contra as vítimas.