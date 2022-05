Nesta quinta-feira (26), as escolas da Vila Cruzeiro voltaram a funcionar normalmente - Foto: Reprodução da internet

Publicado 26/05/2022 12:32

Rio - Após ficarem dois dias sem aulas por causa do clima de tensão na região da Vila Cruzeiro, os alunos das 14 escolas municipais fechadas durante terça (24) e quarta-feira (25) puderam voltar às aulas nesta quinta-feira (26). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as unidades escolares da Vila Cruzeiro funcionam normalmente, mas há instabilidade na região da Cidade Alta, em Cordovil, onde oito escolas estão prestando atendimento remoto para garantir a segurança de alunos e profissionais.

A Secretaria de Estado de Educação informou que as unidades da rede estadual, localizadas nas proximidades do Complexo da Penha, estão também funcionando normalmente. Na quarta, as escolas da região estavam abertas, mas com baixa frequência.

Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as seis unidades que tem na região estão funcionando normalmente. Inclusive, as atividades externas realizadas no território já foram retomadas nesta quinta-feira (26). A Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que as unidades do Complexo da Penha que pertencem à rede estadual são o Hospital Getúlio Vargas e a UPA Penha, que também estão com funcionamento normal.

Megaoperação levou clima de pânico à região

Na terça-feira (24), uma operação policial terminou com 23 mortos e levou pânico aos moradores da Vila Cruzeiro. O objetivo era localizar e prender lideranças criminosas que estão escondidas na comunidade, inclusive criminosos oriundos de outros estados do país, como do Pará, de Alagoas, do Rio Grande do Norte e do Amazonas.

Com o saldo de 23 mortes, essa operação já é considerada a segunda mais letal da cidade. A primeira foi a que resultou em 28 mortes no Jacarezinho, incluindo a de um policial civil. A ação no Jacarezinho completou um ano na última quinta-feira (13). As mortes da operação na Vila Cruzeiro serão alvo de procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público do Rio.