As investigações foram realizada pela 18ª DP (Botafogo) - Divulgação

Publicado 27/05/2022 13:11

Rio - Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em furtos em lojas foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (26), em um shopping de Botafogo, na Zona Sul. O grupo, formado por três mulheres e dois homens, fazem parte do 'Bonde das Gordas', de acordo com a Polícia Civil.

Ainda segundo as investigações da 18ª DP (Botafogo), os suspeitos, que horas antes tinham furtado dois estabelecimentos no Flamengo, seriam responsáveis por diversos crimes em lojas no estado do Rio. Depois de serem capturados e levados para a distrital, eles foram reconhecidos por um furto ocorrido no mesmo dia, em um comércio na Central do Brasil.

A quadrilha foi autuada em flagrante por furto e associação criminosa. Uma das mulheres, no momento da abordagem do grupo, estava em posse de um celular roubado, o que fez com que ela também fosse autuada por receptação.