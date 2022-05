Agentes embarcaram na noite deste sábado para Recife - Divulgação

Publicado 29/05/2022 09:12

Rio - A Defesa Civil do município do Rio, vinculada à Secretaria de Ordem Pública, enviou 16 agentes para auxiliar a cidade do Recife, em Pernambuco. Por determinação do prefeito Eduardo Paes, o trabalho emergencial tem o objetivo de ajudar a minimizar os impactos das fortes chuvas que deixaram 35 mortos neste sábado (28) na Região Metropolitana do Recife. Capitaneados pelo Subsecretário de Defesa Civil, Cel. Rodrigo Gonçalves, os agentes embarcaram já na noite de sábado e ainda não tem previsão de volta.

O temporal com mais de 100 milímetros de chuva causou diversos deslizamentos de barreiras no Grande Recife. Vídeos que circulam na internet mostram os momentos de terror. Em uma das tragédias, um jovem de 18 anos, identificado como Claudemir Barbosa, faleceu após um deslizamento no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte da cidade.

Também foram registradas vítimas no Sítio dos Pintos, além de outras 20 em decorrência de deslizamentos de terra na comunidade Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, na Zona Sul da capital pernambucana. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Avenida Recife, na Zona Sul, ficou alagada em diversos pontos.