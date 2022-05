Idoso foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Rio - O idoso Jorge Peixoto da Silva, 66 anos, atingido por bala perdida enquanto trabalhava em obra permanece internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi baleado na cabeça no fim da manhã deste sábado (29), no bairro Santa Luzia, e socorrido para a unidade de saúde, no Colubandê.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o idoso passou por cirurgia no hospital e segue internado com quadro de saúde estável.

Moradores da região afirmam que no momento em que Jorge foi atingido pela bala perdida acontecia um confronto entre traficantes e policiais do 7º BPM (São Gonçalo) na região do Santa Luzia.

Um vizinho chegou a gravar um vídeo mostrando o local onde o idoso foi atingido. Uma mancha de sangue no chão marcava o local onde ele caiu após ser baleado. O imóvel onde o idoso trabalhava fica na Avenida Santa Luzia, principal via do bairro de São Gonçalo.

Em nota, a PM informou que equipes do 7° BPM (São Gonçalo), da Ocupação Jardim Catarina, foram atacados por criminosos armados na região. Outra viatura, que seguia para apoio passava pela Avenida Santa Luzia, quando também foram alvo de disparos. Os tiros teriam partido de criminosos em duas motocicletas.

Em seguida, a unidade foi informada sobre a entrada do idoso ferido no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Questionados se houve confronto na ação, a PM ainda não respondeu. A ocorrência está em andamento.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). Os agentes vão aguardar a vítima se restabelecer para poder ouvi-la. "Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato", disse a corporação em nota.