Dia 17, Deanna Bogart se apresenta com Big Joe Manfra Blues BandDivulgação

Rio - O Estado do Rio tem opções de diversão e cultura para todos os gostos. Começando por Niterói, que vai sediar, de 1º a 26 de junho, um grande festival de esporte e cultura ao ar livre, com shows bem variados. O agito começa com o campeonato de bodyboard do Itacoatiara Pro 2022. Logo depois, haverá competições de canoa havaiana, downhill, vela, parapente e skate.



Em paralelo, haverá shows gratuitos dos artistas. Entre os dias 3 e 5, sobem ao palco da Praia de São Francisco Nando Reis e Sebastião, Brothers of Brazil, DJ Tamy, os irmãos Supla e João Suplicy, Marcelo D2 e a banda inglesa Renaissance, entre outros.

Já o Parque da Cidade vai ser o cenário da prova de Parapente, dias 18 e 19 de junho. Centenas de atletas de todo o Brasil se reunirão numa disputa de permanência e pouso, que acontece em um alvo determinado na Praia de Charitas.

Circuito de Jazz & Blues: em Paraty...

O Circuito Sesc de Jazz & Blues surge da parceria de sucesso de dois anos entre o Sesc RJ e o Rio das Ostras Jazz e Blues – maior festival de jazz e blues da América Latina. A etapa Paraty é 'logo ali': de 10 a 12 de junho, com shows gratuitos. O melhor dos dois estilos chega para promover o reencontro do público com os grandes shows.

Line-up do festival: o pianista cubano Roberto Fonseca, os norte-americanos Deanna Bogart, Lorenzo Thompson, e Jimmy Burns, A Cor do Som, Azymuth, Banda do Síndico, a banda As Mulheres do Blues, Tony Gordon, Nico Rezende Jazz Quintet, Márvio Ciribelli Quarteto Blues, Beatles Blues e a cantora Taryn.

As atrações se dividirão em 4 palcos: o Palco Giratório, nos dias 11 e 12 de junho, a partir das 11h; Palco Matriz, nos dias 10, 11 e 12, a partir das 20h30; Palco Santa Rita, nos dias 11 e 12, com shows das 14h às 15h30; e o Palco Sesc (na Unidade Sesc), dias 11 e 12, às 16h e 17h30.

... e depois o sonzaço chega a Rio das Ostras

Senhoras e senhores, o Festival pisa no cenário que deu origem ao Circuto Sesc, no feriadão de 16 a 19 de junho. Sim, Rio das Ostras e seus palcos já famosos, como Costazul. A cidade receberá o pianista cubano Roberto Fonseca, o trompetista japonês Takuya Kuroda, a baixista dinamarquesa Ida Nielsen, a cantora norte-americana Deanna Bogart, o gaitista Hook Herrera, a lendária banda A Cor do Som, o Blues Etílicos, Blues Beatles e muito mais.

A festa será dividida entre os palcos Iriry, Boca da Barra, Costazul, Novos Talentos e o Palco Principal.



E continua - O Circuito, que teve início em maio, em Armação dos Búzios, ainda passará por Niterói, entre os dias 24 e 26 de junho, e encerra os trabalhos em Barra do Piraí, do dia 15 a 17 de julho.



Primeira Festa Japonesa em Itaguaí tem de tudo um pouco

Muitos não sabem, mas a maior colônia japonesa do Estado do Rio de Janeiro fica em Itaguaí. Por isso, a cidade resolveu realizar, nos dias 4 e 5 de junho, a 1ª Festa da Imigração Japonesa, um evento gratuito que acontecerá no Parque Municipal, a partir das 18h.

A programação será diversificada, com apresentações da cultura oriental, oficinas, exposições, além da culinária nipônica. O público vai poder conferir apresentação de cosplay, shows de música e dança, workshops de origami e de mangá, entre outras atrações.

O povo japonês deixou marcas na comunidade local, por exemplo, na agricultura e no incentivo às artes marciais e ao beisebol.

Entre os artigos típicos, haverá kokeshi (boneca tradicional japonesa), samurai arqueiro, kimonos e bonzai. Opções gastronômicas não vão faltar, como tempurá, yakissoba, bentô, sushi e sashimi. Adultos e crianças poderão aprender um pouco mais dessa rica cultura nas oficinas de mangá, ikebana, origami e escrita japonesa.

E ainda atrações diversas, como a música de taiko (tambores), cosplay de personagens, para a alegria dos mais jovens, e exibição de artes marciais. O Parque Municipal fica na Estrada do Trapiche, nº 2, Centro.

Festa do Tomate de Paty: tradição de torneios e shows

Já em Paty do Alferes, acontece um evento que já é uma marca: a Festa do Tomate, entre os dias 10 e 19 de junho. A edição 2022 terá shows e diversas outras atrações, como Concurso Rainha da Festa, Concurso de Qualidade do Tomate e Produtos Agrícolas, Concurso Culinário de Tomate e Torneio Leiteiro. As vendas para shows de artistas como Gusttavo Lima e Simone e Simaria estão abertas.

Em dois dias, terá shows com entrada franca, na pista, que prometem lotar: Os Barões da Pisadinha e João Gabriel, dia 15, e Ferrugem, no último dia da festa.

Nomes confirmados

10/06 - Gabriela Rocha.

11/06 - Davi Sacer.

12/06 - Gusttavo Lima.

15/06 - Os Barões da Pisadinha e João Gabriel (pista com entrada franca).

16/06 - Simone e Simaria; Xamã e Orochi.

17/06 - Jorge & Mateus e a dupla eletrônica DUBDOGZ.

18/06 - Henrique & Juliano e JetLag.

19/06 - Ferrugem (pista com entrada franca).



Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig - Alameda Antônio da Luz Fernandes, 10.

Em Petrópolis, pinturas levam a viagem pelo Brasil do século XIX

Se a sua ideia de lazer é algum programa mais calmo, também tem opção aqui. Aliás, em Petrópolis. O belo Museu Imperial está com a exposição 'O Olhar Germânico na Gênese do Brasil'. É um passeio pelo nosso país aos olhos de artistas e cientistas alemães que nos visitaram no século XIX. Entre eles, Johann Moritz Rugendas, Thomas Ender, Friedrich Hagedorn, Eduard Hildebrandt e Augusto Müller.

A viagem no tempo começa com o módulo 'Rio de Janeiro à vista'. Com a abertura dos portos em 1808, passaram a circular pelo mundo marcos paisagísticos do Rio de Janeiro, como Corcovado, Pão de Açúcar, Igreja da Glória e Morro do Castelo, em pinturas e litografias. É, foi ali que o mundo descobriu a Cidade Maravilhosa. Esta internacionalização propiciou trânsito comercial, diplomático, científico e a vinda de artistas, atraídos pela natureza deslumbrante do novo país.

A triste onipresença da escravidão não escapou à atenção dos pintores.

Museu Imperial

Rua da Imperatriz 220 Centro, Petrópolis.

De terça a domingo, das 10h às 18h.