André Luiz Monteiro de Almeida foi morto em um assalto no Méier quando deixava uma amiga em casa - Reprodução

Publicado 28/05/2022 17:41

Rio - O corpo de André Luiz Monteiro de Almeida, de 54 anos, morto em um assalto na Rua Caetano de Almeida, no Méier, na Zona Norte do Rio, será enterrado neste domingo (29). O sepultamento será às 14h30 no Cemitério de Irajá. Almeida foi morto com um tiro no pescoço quando, acompanhado da mulher Jaqueline Braga Rebello, de 55 anos, deixava uma amiga em casa após uma confraternização.O casal e a amiga foram surpreendidos por homens armados em um carro. Imagens de câmeras de segurança mostraram os criminosos saindo do veículo, eles anunciam o assalto, abrem as portas, se movimentam rapidamente e fogem. Eles levaram os pertences da esposa, que estava em cima do banco do carona, e fugiram sem levar o carro. A ação toda durou 45 segundos.A Delegacia de Homicídios (DH), que investiga o crime, já ouviu os depoimentos da mulher e da amiga de Monteiro. A polícia também fez perícia no local do crime e no carro. As vítimas moram no Cachambi e eram casados há cinco anosRitmista da Portela, Monteiro adorava o Carnaval. Ele tocava cuíca e era conhecido pelos amigos como André da Cuíca.