Menores tiveram ferimentos nos braços que teriam sido causados pela própria mãeReprodução

Publicado 28/05/2022 13:36

Rio - Uma mulher acusada de torturar os filhos, de 7 e 4 anos, usando uma colher quente foi conduzida por PMs à delegacia de polícia em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (28). Os policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados por vizinhos para a ocorrência de maus-tratos contra os dois meninos no bairro Miriambi. Ao chegarem no local, a mãe das crianças foi acusada de ter provocado os ferimentos.

A mulher, de 24 anos, teria usado uma colher quente para punir os próprios filhos, que tinham as marcas das queimaduras no momento da chegada dos policiais.

Na manhã deste sábado, as duas crianças foram levadas para atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O pai dos menores também teria feito denúncia contra a ex-companheira pelas agressões aos filhos.

A acusada foi detida pelos PMs e levada para a 72ª DP (São Gonçalo), como não houve flagrante, a autoridade policial aguarda mandado de prisão a ser expedido pela Justiça.