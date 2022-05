Paulo Niemeyer Filho toma posse na Academia Brasileira de Letras - Reprodução/ Globonews

Paulo Niemeyer Filho toma posse na Academia Brasileira de LetrasReprodução/ Globonews

Publicado 28/05/2022 16:52

Rio - O médico e escritor Paulo Niemeyer Filho tomou posse nesta sexta-feira (27) na Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele será o novo ocupante da cadeira de número 12 do quadro de membros efetivos. O neurocirurgião sucede o professor e crítico literário Alfredo Bosi, que morreu em abril de 2021. Ele foi eleito para integrar o grupo de "imortais" no dia 18 de novembro de 2021.

A cerimônia de posse do médico, no Petit Trianon, no Centro do Rio, contou com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, que destacou a importância da ciência e da medicina. O acadêmico também é autor de livros como "O que é ser médico" e "No labirinto do cérebro".

Atualmente, Paulo Niemeyer Filho é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e membro do Conselho da Fundação do Câncer. Ele nasceu no dia 9 de abril de 1952, no Rio de Janeiro. Filho de Paulo Niemeyer Soares e Maria Pia Rafaela Guilhermina Alice Torres Guimarães, foi graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ), em 1975. Ele é sobrinho de Oscar Niemeyer.