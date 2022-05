Imagens chocantes mostram o momento em que os assaltantes se aproximam da vítima em duas bicicletas - Reprodução

Imagens chocantes mostram o momento em que os assaltantes se aproximam da vítima em duas bicicletasReprodução

Publicado 28/05/2022 19:31 | Atualizado 28/05/2022 20:45

Rio - Acusado de roubar e agredir uma adolescente na Tijuca, na Zona Norte da cidade, Jhean da Silva Chagas, de 18 anos, foi preso neste sábado (28) por policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira). Contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 21ª Vara Criminal da capital.

A jovem foi agredida com socos durante um assalto na terça-feira passada (24), na Rua Professor Gabizo, altura do número 256, entre o Maracanã e a Tijuca. A menina, que não teve a identidade relevada, precisou ser hospitalizada para realizar uma cirurgia reparadora da face.

O preso foi investigado por agentes da 18ª DP. O aparelho celular da vítima e uma bicicleta utilizada na empreitada criminosa foram recuperados pelos policiais. A comparsa de Chagas, menor de idade, foi identificada e apreendida em flagrante no dia do crime, no entorno do Morro da Mineira, no Catumbi, também na Zona Norte.