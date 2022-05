Barraca de chaveiro foi atingida pelo fogo - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 30/05/2022 14:23 | Atualizado 30/05/2022 20:05

Rio - O chaveiro dono de uma barraquinha incendiada após um acidente envolvendo dois carros na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, abriu uma vaquinha online para recuperar o prejuízo. Na madrugada desta segunda-feira (30), o veículo colidiu em outro, bateu em um poste e acabou pegando fogo. As chamas se alastraram e acabaram atingindo a barraca de Ivan Wilhelm da Costa, 62 anos.

Ivan tinha o ponto na Avenida Meriti há 10 anos, mas já trabalha como chaveiro na região há mais duas décadas. Todo o seu material foi perdido após o espaço ser incendiado com o acidente. "Eu estou sem meu ganha pão. O que mais me preocupa é que tenho uma esposa com diabetes e vivemos do dinheiro do meu trabalho, agora nem sei como o plano de saúde vamos pagar", lamentou.

O comerciante estima que o valor das perdas materiais, maquinário e da estrutura da cabine em R$ 30 mil. Esse valor também deve ajudar ao chaveiro e sua família no período em que estiver sem seu trabalho. Para colaborar o link de acesso é esse aqui: Ajuda para a barraca do Ivan-Chaveiro

Segundo Ivan, ao colidir, o motorista retirou a placa traseira do carro e deixou o local, mas o homem já teria sido identificado por populares. Ivan chegou a ir até a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foi informado que o registro deveria ser feito através da internet e que ele poderia procurar um advogado para denunciar o motorista e buscar ressarcimento pela perda da barraca. "Agora vou procurar um advogado para entrar com o processo e correr atrás do meu prejuízo", afirmou.