Manhã de segunda-feira começou ensolarada, mas a quantidade de nuvens aumenta durante o dia - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 30/05/2022 14:25

Rio - O céu amanheceu ensolarado nesta segunda-feira (30) no município do Rio, mas as nuvens começaram a aparecer no final da manhã e aumentam ao longo do dia. A tendência é que o tempo nublado permaneça durante toda a semana e sol só chegue no domingo.

Ainda na terça-feira (31), quem chega é a chuva, podendo ser a qualquer momento do dia. Com isso, a temperatura na manhã fica por volta de 18º, atingindo a máxima de 27º às 14h. Já na quarta-feira (1º), a água deve cair mais forte no Rio. As pancadas acontecem na parte da tarde e da noite. No final do dia, inclusive, a temperatura aumenta, chegando em 28º às 22h.

A chuva continua nesta quinta-feira (2), mas com menor intensidade e somente no período da noite. No céu, as nuvens aumentam ao longo do dia, como acontece na segunda. O aguaceiro e o tempo nublado voltam mais forte na sexta-feira (3), sendo o dia com maior volume de água a cair no Rio durante o período de sete dias.

A previsão do fim de semana também não agrada aos amantes de praia. Com o céu nublado e pancadas de chuva à tarde e à noite de sábado (4), o praieiro pode começar a planejar outra programação. O domingo (5) deve ser o dia mais frio da semana, com máxima de 23º. No entanto, não deve chover em nenhum momento.