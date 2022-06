Homem é espancado em composição de trem - Reprodução

Homem é espancado em composição de tremReprodução

Publicado 06/06/2022 12:41 | Atualizado 06/06/2022 13:13

Rio - Um homem foi agredido e despido em uma composição da SuperVia na Estação Maracanã, na noite deste domingo. O caso foi filmado e o vídeo circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o homem vestido apenas com uma cueca, levando chutes, inclusive no rosto. O caso teria sido em decorrência de uma briga de torcedores do Flamengo, após a derrota para o Fortaleza.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar por medo de represálias, afirmou que o caso aconteceu no trem que partiria no sentido Japeri, por volta das 19h10. A vítima, conforme relatos no local, estava vestida com uma camisa da torcida organizada Raça Rubro-Negra. O homem foi agredido por mais de dez integrantes da torcida Jovem do Flamengo. Ele ficou ao chão do vagão apenas de cueca.

O flamenguista que presenciou o espancamento estava no trem em frente, no sentido Santa Cruz, e conseguiu observar a briga de seu vagão. Ele relatou que os demais passageiros pularam de plataforma com medo da violência. O torcedor contou que evita usar o uniforme do clube em clássicos e disse que se sentiu exposto a outras brigas durante a viagem para casa.

"Os passageiros estavam com medo porque tinham integrantes de outras torcidas dentro do trem. Todo jogo é um sufoco para poder voltar para casa. O transporte que temos é o trem, e voltamos com integrantes de torcida organizada. A qualquer momento pode acontecer um problema. Não sou integrante de organizada, mas a gente acaba sendo pego sem ter nada a ver com isso. Em clássico, eu vou com camisa branca ou preta, sempre", declarou.

Homem é espancado e despido em trem após jogo do Flamengo#ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/6fiuLbXzHO — Jornal O Dia (@jornalodia) June 6, 2022

No estádio, também houve confusão entre as duas organizadas do mesmo time. Frente a derrota de 2 a 1 do Flamengo para o Fortaleza, diante de mais de 63 mil pessoas, torcedores rubro-negros iniciaram uma briga no setor Norte do Maracanã, ainda durante o segundo tempo do jogo. Após o fim do jogo, o empurra-empurra começou de forma generalizada, causando alvoroço dentro do estádio. Em imagens que circulam pelas redes, policiais militares tiveram que intervir separando torcedores. Agentes aparecem batendo com cacetete em torcedores.



PM intervém em briga na torcida do Flamengo#ODia

Crédito: Reprodução/WhatsApp ODIA pic.twitter.com/wiR3NqOxcA — Jornal O Dia (@jornalodia) June 6, 2022

A Supervia ainda não havia se manifestado até a publicação deste texto. O MetrôRio afirmou que não registrou brigas por conta da partida neste domingo. A Polícia Civil disse que até o momento, não houve registro da briga na delegacia da área.