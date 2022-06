PM e mulher se envolveram em um desenvolvimento no local - Reprodução/Google Maps

Publicado 06/06/2022 10:09 | Atualizado 06/06/2022 10:22

Rio - A Polícia Civil investiga uma confusão que terminou com um policial militar e uma mulher baleados, na noite do último sábado (4), na Praça Gonçalo Jácome, no bairro Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) que fazia patrulhamento na Avenida Santa Cruz foi acionada para verificar uma ocorrência com vítimas de tiros.



No local, os militares encontraram a mulher ferida, que foi socorrida para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Na unidade, os policiais foram informados que um PM também havia sido atingido na mesma ocasião.

O policial passou por cirurgia e segue internado, com quadro estável. Segundo a Polícia Militar, ele estava de folga e foi baleado após um desentendimento. A pistola usada por ele foi recolhida. A 35ª DP (Campo Grande) ouviu testemunhas e requisitou imagens das câmeras de segurança da região. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso.