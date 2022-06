ônibus da linha 201 durante trajeto - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/06/2022 14:46 | Atualizado 06/06/2022 16:18

Vicente de Paulo, 84 anos, é morador de Rio Comprido há cerca de cinco anos e relatou que precisa descer a diariamente e, por causa da idade, depende do transporte irregular para chegar ao destino. "A linha 201 não está bem não. Eu costumo pegar (o ônibus), todos os dias eu pego ele, porque eu vou pegar meu neto no colégio. Não tendo o ônibus, dificulta a minha vida e a de todo mundo aqui. A gente tem que pegar a Kombi aqui para subir e descer, maior dificuldade. O serviço piorou muito de uns tempos para cá, de primeira era de quase de 15 em 15 minutos passava um. Agora é quase que de hora em hora", disse.Na Rua Araújo Porto Alegre, no Centro do Rio, que faz parte da rota do 201, o intervalo entre um ônibus e outro chegou a 20 minutos nesta segunda.A administradora Helen Assis, de 51 anos, trabalha em uma clínica de repouso na rua do ponto final do 201, disse que muitas das funcionárias do local relatam diariamente as dificuldades para conseguir utilizar o coletivo, principalmente aos finais de semana."Eu trabalho na clínica de idosos aqui na Santa Alexandrina, onde a gente tem as funcionárias de limpeza e enfermagem que utilizam a linha 201 e o que elas tem me passado é que o ônibus está super precário. Não passa nos horários, eles ficam no ponto, principalmente final de semana, quando é um ônibus só que vai até o Centro da cidade e elas tem que esperar voltar pra poder pegar. E que não era assim, né? Ficou precário para quem precisa trabalhar não ter esse tipo de condução. Hoje é a única condução que passa aqui nessa rua e não tem direito", contou.A reclamação também é feita por José de Assis de Oliveira, de 52 anos, morador da região: "Essa linha tem dia que é um problema pra pegar. Essa hora (de manhã), se eu for esperar aqui, vou ficar mais ou menos uma hora, hora de almoço também é a mesma coisa. À noite é um problema, depois das sete, às vezes a gente acaba pegando um carro de aplicativo".De acordo com a SMTR, a linha 201 estava com a operação irregular, ou seja, muito abaixo do determinado para conseguir atender a população, com cerca de menos de 30% da rota ativa. Com a retomada, a situação foi regularizada nesta segunda-feira.A Rio Ônibus informou que os consórcios filiados e eles vêm cumprindo integralmente o acordo firmado com a Prefeitura do Rio, o MP-RJ e o Poder Judiciário. As empresas estão atuando de modo a que todas as cláusulas sejam cumpridas e no menor prazo possível. O Rio Ônibus mantém contato permanente e direto com a SMTR, para que os devidos ajustes no cronograma de ações sejam realizados de maneira planejada e organizada.892 - São Benedito-Santa Cruz851 - Campo Grande-Escola Amazonas665 SVA - Pavuna-Saens Peña817 - Piabas-Terminal Recreio201 - Santa Alexandrina-Castelo448 - Maracaí-São ConradoA SMTR estabeleceu um plano operacional para regularizar de forma gradual o retorno de linhas prioritárias para atender todas as regiões da cidade em um prazo de sete meses. Desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo, 17 linhas voltaram a realizar seus itinerários.O calendário com os demais retornos será divulgado gradativamente pela SMTR, de acordo com o planejamento, priorizando as áreas que estão mais desatendidas.Conforme estabelecido no acordo firmado entre a Prefeitura do Rio, o Ministério Público e os consórcios de ônibus, a SMTR vai verificar a prestação do serviço por número de viagens realizadas e quilometragem cumprida de acordo com a rede, por meio de GPS. As linhas que não cumprirem a quilometragem mínima exigida (80% do total) não receberão o pagamento de subsídio, conforme previsto em cláusula do acordo judicial.