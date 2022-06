Cariocas puderam curtir a praia do Arpoador com céu aberto nesta segunda-feira - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 06/06/2022 15:03 | Atualizado 06/06/2022 15:16

Rio - Os cariocas tiveram, na semana passada, um aperitivo de como será o tempo no inverno que começa no dia 21. Já nos próximos dias, é o momento de aproveitar e se despedir do sol. Nesta segunda-feira (6), apesar do frio na parte da manhã, o céu está aberto e o calor aumenta ao longo da tarde, atingindo 27ºC por volta das 16h.

Na praia do Arpoador, os banhistas conseguiram aproveitar o sol desses últimos momentos de outono. O movimento, porém, foi pequeno e formado, em sua maioria, por surfistas. Também teve quem aproveitou para andar de bicicleta ou caminhar na orla.

A terça-feira (7) também promete uma manhã ensolarada, mas a mínima de 15º traz a necessidade de um pijama mais grosso. De qualquer forma, na hora do almoço já seria bom vestir uma regata, porque a temperatura chega a 30ºC às 14h. Ao longo dia, as nuvens começam a aparecer e o calor diminui.

Diferente dos dias anteriores, céu amanhece nublado nesta quarta-feira (8). As nuvens aumentam ao longo dia, encobrindo totalmente à noite. Com isso, a temperatura não varia tanto como no dia anterior, tendo uma máxima de 27ºC e uma mínima de 18ºC.

Com a quantidade de nuvens aumentando desde terça-feira, uma chuva fraca chega na tarde de quinta (9). Dessa forma, o dia será mais frio se comparado aos anteriores. À noite também deve ter algumas pancadas.

Caso o carioca tenha se animado com o início da semana, ele não estará tão feliz no final... A intensidade da chuva aumenta na sexta-feira (10) e deve se manter durante todo o dia, sendo ainda mais forte na parte da noite. A temperatura não deve ficar tão baixa, já que a mínima será de 19ºC.

O fim de semana deve seguir a linha de sexta-feira, com chuva no sábado e domingo. A diferença é que, primeiro dia, as nuvens diminuem ficam por todo dia e a intensidade será alta em todos os momentos. Já no segundo, o céu abre na parte da tarde e o sol se apresenta novamente.