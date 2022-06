Cerca de 42% do grupo prioritário foi vacinado na cidade - Divulgação

Cerca de 42% do grupo prioritário foi vacinado na cidadeDivulgação

Publicado 06/06/2022 16:15 | Atualizado 06/06/2022 16:32

Rio - A Prefeitura do Rio vai disponibilizar doses de vacinas contra a gripe para a população acima dos seis meses enquanto durarem os estoques. Para isso, foi divulgada uma lista atualizada com os endereços dos pontos de vacinação no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio)

Com a mudança, não é mais necessário fazer parte de um grupo prioritário para ser vacinado. A SMS-Rio pede que os usuários que desejam ser vacinados compareçam ao posto de saúde portando um documento de identificação e a caderneta de vacinação.

A alteração no esquema ocorreu após o Dia D de vacinação, no último sábado (4). Mais de 200 mil pessoas foram imunizadas contra gripe, sarampo e Covid-19 na cidade. Porém, mesmo com o número expressivo, somente cerca de 42% do grupo prioritário se imunizou. Até o momento, 1.137.994 vacinas foram aplicadas.

Dentro da cobertura dos grupos prioritários, a Prefeitura do Rio aponta como ideal que 90% sejam vacinados, mas nenhum dos grupos chegou ao total esperado de imunizações. A cobertura está em 54% dos idosos, 44% dos trabalhadores da saúde, 24% das gestantes, 18% das puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), 26% dos trabalhadores da educação e 33% das crianças. Os dados são do Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio (EpiRio).

Na cidade, pessoas com 50 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-19 (D1 + D2 + DR + DR2), enquanto crianças entre 5 e 11 anos devem ter duas doses (D1 + D2). Já os adolescentes a partir dos 12 anos e adultos, precisam tomar também o reforço (D1 + D2 + DR).