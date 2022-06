Após ocupação do Jacarezinho, ISP registrou menos casos de roubos de rua na região - Divulgação

Publicado 08/06/2022 06:00

Rio - O Instituto de Segurança Pública (ISP) registrou, entre os meses de janeiro e maio, menos 151 casos de roubos de rua no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 29,2% desse tipo de crime na região desde a ocupação na comunidade. A análise do instituto mostrou também que crimes como homicídios, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte e assassinatos por policiais militares foram reduzidos praticamente pela metade. Segundo o ISP, o índice caiu de 15 para oito casos, de janeiro a maio, comparando também com o mesmo período do ano passado.

"Estamos no caminho certo. A segurança pública é parte importante do projeto Cidade Integrada, pois garante a chegada de todos os outros serviços para comunidade. Sem dúvida, é uma conquista e tanto", disse o governador Cláudio Castro.

Para chegar nesses resultados, o Instituto de Segurança Pública observou os registros de ocorrência do Jacarezinho e dos bairros distantes até um quilômetro e meio da região. Nessa área, estão compreendidos os bairros do Jacaré, Maria da Graça, Del Castilho, Cachambi, Manguinhos, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Higienópolis, Rocha, Riachuelo, Benfica, Engenho Novo, Méier e Bonsucesso.

"Foram analisados raios diferentes para entender a dinâmica e o reflexo do crime na região do Jacarezinho e arredores e, percebemos que, independentemente do raio, assaltos e assassinatos seguem em queda", explicou a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.