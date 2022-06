O vereador Gabriel Monteiro (PL) é investigado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 09/06/2022 15:56 | Atualizado 09/06/2022 16:34

Rio - Investigado por estupro, assédio e por forjar vídeos na internet, o vereador Gabriel Monteiro é alvo de um processo ético-disciplinar por quebra de decoro e corre o risco de ter seu mandato cassado. Mas nem mesmo sua situação delicada na Câmara parece ser um obstáculo. De acordo com relatos que circulam nos bastidores da Câmara dos Vereadores, o ex-PM estaria intimidando seus pares com seu comportamento.

De acordo com informações que circulam pelos corredores, Monteiro estaria cercando os vereadores do conselho de ética dentro do plenário, permanecendo sentado o mais próximo possível, e até mesmo fazendo selfies nas quais os colegas aparecem ao fundo, sem seu consentimento. Monteiro não ficaria muito longe principalmente do presidente do colegiado, Alexandre Isquierdo (União Brasil). Devido ao comportamento, alguns vereadores estariam planejando outra representação contra o parlamentar. O DIA tenta contato com a defesa de Monteiro.

Na sexta-feira passada (3), seis dos sete vereadores do Conselho de Ética resolveram solicitar carros blindados à direção da Casa. O pedido foi encaminhado com a alegação de que eles se sentem ameaçados e intimidados nas redes sociais por seguidores de Gabriel Monteiro.