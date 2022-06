Material apreendido com três pessoas presas após tentarem roubar um automóvel em Santa Cruz - Reprodução / PMERJ

Material apreendido com três pessoas presas após tentarem roubar um automóvel em Santa CruzReprodução / PMERJ

Publicado 10/06/2022 10:50

Rio - Policiais do 27° BPM (Santa Cruz) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (10), três homens acusados de roubar um veículo na Rua Santo Augúrio, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, agentes foram informados sobre roubo e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima, que passou as coordenadas da localização do veículo a partir GPS do carro. Os policiais fizeram um cerco pelas ruas próximas, encontraram o automóvel e prenderam os suspeitos.

Além dos três detidos, um simulacro de arma e um celular foram apreendidos. Um quarto suspeito envolvido no roubo conseguiu escapar.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a 36ª DP (Santa Cruz), onde a ocorrência foi registrada.