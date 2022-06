No sábado haverá acentuado declínio das temperaturas, com máxima prevista de 22°C e mínima de 16°C - Reprodução/Centro de Operações

Publicado 10/06/2022 09:59

Rio - A cidade do Rio passará o fim de semana do Dia dos Namorados, 12 de junho, com chuva e baixas temperaturas. De acordo com o sistema Alerta Rio, esta sexta-feira começa com clima instável, devido à aproximação de uma frente fria no estado. A partir da tarde, são previstas pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de ventos moderados (18,5 a 51,9 km/h) a fortes (de 52 km/h a 76 km/h).

O meteorologista chefe do sistema, Nilton Moraes, explica que os maiores acumulados de chuva são previstos entre a tarde de sexta e a madrugada de sábado (11).



“Nesse período, a chuva poderá ser pontualmente forte, mas há condições de chuva a qualquer momento desta sexta no Rio. No sábado, com a passagem da frente fria e o posterior transporte de umidade, a previsão é de chuva fraca a moderada durante a madrugada e manhã, passando a fraca a partir da tarde”, explicou Moraes.

Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova 15 mm nesta sexta e 10 mm no sábado, média para toda a cidade. Em relação às temperaturas, a máxima desta sexta será de 26°C e a mínima de 19°C. Já no sábado, haverá acentuado declínio, com máxima prevista de 22°C e mínima de 16°C.



Ainda de acordo com o sistema de meteorologia, entre domingo e segunda-feira, o céu irá variar de nublado a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas se manterão amenas e os ventos estarão moderados a fortes, com máximas de 24º C e mínima de 12º C.

Recomendações do Centro de Operações Rio em caso de chuva forte



- Fique em local seguro e evite áreas alagadas;



- Se estiver dirigindo, redobre a atenção e mantenha os faróis acessos;



- Nunca force a passagem de carros em vias alagadas;



- Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;



- Não fique próximo à beira de córregos e rios.





Recomendações em caso de ventos fortes



O Centro de Operações Rio reforça as seguintes recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do Rio diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes:



Em casa



- Feche portas e janelas;



- Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;



- Feche o registro de gás;



- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;



- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua



- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;



- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;



- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;



- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.