Agentes do BPVE impedem assalto a um ônubus na Av. Brasil - Divulgação / PMERJ

Agentes do BPVE impedem assalto a um ônubus na Av. BrasilDivulgação / PMERJ

Publicado 17/06/2022 08:06

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam, nesta quinta-feira (16), três suspeitos de tentar assaltar um ônibus na pista sentido Zona Oeste da Avenida Brasil, altura da Fazenda Botafogo, na Zona Norte.

Segundo a corporação, agentes foram acionados sobre um roubo em andamento dentro de um coletivo. Após cercarem o veículo, os policiais fizeram a abordagem no interior do ônibus. Nele, os PMs encontraram três homens com 19 telefones celulares e um relógio dourado. Um revólver calibre 32 também foi apreendido. No ônibus não foram encontradas vítimas dos roubos.

Os suspeitos disseram que os objetos apreendidos tinham sido roubados no Centro do Rio. Os três foram conduzidos à 27ªDP (Vila da Penha), para registro da ocorrência.

Uma vítima se apresentou posteriormente à delegacia e reconheceu os acusados como autores de roubo do seu celular nas imediações do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.