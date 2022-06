Carro cai dentro de cratera em São Gonçalo - Reprodução / TV Globo

Publicado 17/06/2022 08:26

Rio - Um carro de passeio caiu dentro de uma cratera na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Paula Lemos, localizada no bairro Mutuá, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Não há informações sobre feridos no acidente. No local, há várias manilhas próximo ao buraco, porém não se sabe o que provocou a abertura dessa cratera. Moradores atribuem o enorme vão na avenida à concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento de água na região.

A Águas do Rio informou em nota que não executou obra no trecho mencionado. A concessionária reforçou que está à disposição da população pelo telefone 0800 195 0195.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo ainda não retornou às mensagens.