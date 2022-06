A grande coluna de fogo e fumaça pode ser vista por motoristas de longe - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/06/2022 09:30 | Atualizado 17/06/2022 10:42

Rio - Um caminhão com botijões de gás pegou fogo e paralisou o trânsito na BR-101, na altura do bairro de Neves, em São Gonçalo, Região Metropolitana, na manhã desta sexta-feira. O incêndio chegou a interditar via nos dois sentidos.

O Quartel de São Gonçalo foi acionado no local às 7h34 para controlar as chamas, que geraram uma coluna de fogo e fumaça de mais de quatro metros. O incêndio pode ser visto de longe por motoristas que passavam pelo local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio não teve vítimas. A pista sul foi parcialmente liberada e o fluxo segue pela faixa esquerda.