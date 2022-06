Mais cinco linhas de ônibus serão restabelecidas na cidade do Rio a partir da próxima semana - Divulgação/Prefeitura do Rio

Mais cinco linhas de ônibus serão restabelecidas na cidade do Rio a partir da próxima semana Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 17/06/2022 09:42

Rio - Mais cinco linhas prioritárias de ônibus vão voltar a circular no Rio na segunda quinzena de junho. A informação foi divulgada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) pelas redes sociais, na manhã desta sexta-feira. O número de rotas que retomam o serviço chega a 22 desde que a Prefeitura fez um acordo judicial com os consórcios de ônibus e o Ministério Público do Rio (MPRJ), que vai possibilitar melhorias do transporte na cidade, sem aumentar o valor das passagens.

As linhas que voltam às ruas no dia 20 são:

651 – Méier – Cascadura;

652 – Méier – Cascadura;

603 – Usina - Saens Peña;

626 - Saens Peña – Muda.

Com retorno dia 23:



349 – Rocha Miranda – Castelo.

Plano operacional da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) estabeleceu um plano operacional para regularizar de forma gradual o retorno de linhas prioritárias, de forma a atender todas as regiões da cidade em um prazo de sete meses.

Conforme foi estabelecido no acordo, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios irão receber um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS. As linhas que não cumprirem a quilometragem mínima exigida não receberão o pagamento de subsídio.

Linhas retomadas:

Consórcio Santa Cruz

822 - Campo Grande - Corcundinha

845 - Cantagalo - Campo Grande

849 - Campo Grande - Base Aérea de Santa Cruz

851 - Campo Grande - Escola Amazonas

870 - Sepetiba - Santa Cruz

871 - Pingo d`Água - Estação Cesarão III (Via Sepetiba)

892 - São Benedito - Santa Cruz

Consórcio Internorte

665 SVA - Pavuna - Saens Peña

778 – Pavuna – Cascadura (Via Estrada de Botafogo)

922 - Tubiacanga – Fundão (Via Portuguesa)

925 - Rio Galeão – Bancários

Consórcio Transcarioca

817 - Piabas - Terminal Recreio

881 - Alvorada – Taquara (Via Curicica e Camorim)

Consórcio Intersul

014 - Paula Matos (Santa Teresa) - Castelo

104 - São Conrado - Rodoviária

201 - Santa Alexandrina - Castelo

448 - Maracaí - São Conrado