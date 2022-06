Homem é preso tentando roubar peças de alumínio em estação de BRT na Zona Norte - Divulgação / Seop

Publicado 17/06/2022 09:58

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) prenderam nesta quinta-feira (16) um homem acusado de tentar roubar peças de alumínio da estação do BRT Vaz Lobo, na Zona Norte.

Segundo a Seop, agentes do programa BRT Seguro foram acionados pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio, concessionária responsável pelo sistema BRT. Ao chegarem ao local, os fiscais encontraram um homem na calha da estação, e durante a abordagem e revista, acharam as peças de alumínio.

O homem foi detido em flagrante e conduzido para a 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado.

Ainda de acordo com a Seop, desde o início do programa, em junho de 2021, o BRT Seguro já efetuou 480 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual e desacato, além de ter efetuado mais de 900 multas por evasão, que é quando o passageiro tenta entrar nas estações do BRT sem pagar passagem.