Moradores registraram presença de veículo blindado na comunidade - Reprodução

Publicado 17/06/2022 10:06 | Atualizado 17/06/2022 12:06

Rio - A manhã desta sexta-feira (17) começou com intenso tiroteio entre policiais e traficantes no terceiro dia de ocupação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos na região por volta das 8h15. A PM confirmou que agentes foram atacados por criminosos nesta sexta enquanto realizavam patrulhamento, a ocorrência está em andamento. Até o momento, não houve registro e prisões ou apreensões nesta sexta.



Na tarde desta quinta (16), um grupo de moradores e motociclistas do Salgueiro fizeram um protesto na BR-101 contra as operações policiais que vem ocorrendo na comunidade. Segundo eles, os agentes estariam invadindo casas aleatoriamente, sem mandados judiciais, fechando comércios e causando medo no Complexo. A Polícia Militar afirmou que nenhuma das unidades envolvidas na operação realizada recebeu comunicação relacionada a um possível desvio de conduta das equipes. A corporação ainda esclareceu que não compactua com excessos ou desvios de conduta praticados pelos agentes, e que mantém ao dispor da população seus canais de atendimento para verificar os relato.



Os manifestantes chegaram a ocupar parte da Rodovia Niterói-Manilha, no sentido Niterói, na altura do km 308, e uma faixa precisou ser interditada. Nas redes sociais, moradores relataram que estavam impossibilitados de sair de casa por conta da ação da PM, que aumentou a tensão na região.

Segundo @Arteris_AFL, na #BR101, fluxo lento na pista sentido Rio de Janeiro, do km 305 ao km 309, em São Gonçalo, devido a manifestação popular. PM ocupa Complexo do Salgueiro para evitar comemorações de aniversário de Rabicó, chefe do tráfico no local pic.twitter.com/fTKCzgWdIf — São Gonçalo Urgente (@SGOurgente) June 16, 2022

Complexo do Salgueiro CV em São Gonçalo



Moto taxi fazem protesto contra ação da PM ! pic.twitter.com/jwwavRLS1v — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) June 16, 2022

A Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram com policiamento distribuído entre a BR-101 e os acessos às comunidades do Complexo do Salgueiro para acompanhar manifestação popular.



Segundo a corporação, o comando do 7ºBPM (São Gonçalo) ocupou o Complexo na última quarta-feira (15) após tomar conhecimento sobre um evento que seria realizado para comemorar o aniversário do chefe do tráfico, o Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, durante o feriado de Corpus Christi. A ocupação conta com auxílio de agentes do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), em pontos estratégicos. O objetivo é coibir a ação dos traficantes na comunidade e vai seguir por tempo indeterminado.



No primeiro dia de ocupação, com apoio do Comando de Operações Especiais (COE), um homem foi preso e um fuzil apreendido. Já no segundo, a PM relatou ter sido alvo de tiros vindos de traficantes, mas alega não ter acontecido confronto, porém, um homem, que não teve a identidade revelada, ficou ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde informou ter sido atingida próximo ao Condomínio da Marinha.



Um outro suspeito, também não identificado, foi levado ao Ponto Socorro de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais foram informados que o homem foi atingido na Estrada das Palmeiras. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

