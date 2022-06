Pessoas aproveitaram o tempo ensolarado ao ar livre para se divertir na praia do Leme - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 17/06/2022 15:28 | Atualizado 17/06/2022 16:10



No decorrer dos próximos dias, os termômetros alcançam a máxima de 29 °C, enquanto a mínima será de 14 °C. Segundo a previsão, a maioria dos dias terá céu nublado a parcialmente nublado e com previsão de chuvas no final de semana. Rio – O Rio de Janeiro amanheceu, nesta sexta-feira (17), com céu ensolarado e clima fresco. Com o tempo firme e temperatura agradável, muitas famílias aproveitaram o sol da manhã para se divertir ao ar livre. Entretanto, o tempo deve oscilar no final de semana. De acordo com a previsão meteorológica do Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura, a temperatura e os ventos da cidade durante nos próximos dias vão ser estáveis.No decorrer dos próximos dias, os termômetros alcançam a máxima de 29 °C, enquanto a mínima será de 14 °C. Segundo a previsão, a maioria dos dias terá céu nublado a parcialmente nublado e com previsão de chuvas no final de semana.

Confira a previsão completa para a semana no Rio



Sexta-feira (17): O tempo seguirá estável na cidade do Rio, com céu claro a parcialmente nublado durante a noite, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva. A temperatura será estável, com máxima prevista de 29°C. e a mínima de 13°C.



Sábado (18): A previsão aponta parcialmente nublado a nublado, ventos moderados a fortes e chuva fraca a moderada no período da tarde. A temperatura da cidade será estável. A máxima será de 30°C. e a mínima de 15°C.



Domingo (19): A temperatura da cidade terá um declínio, apontando um céu nublado a encoberto, ventos fracos a moderados e com Chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. A temperatura máxima será de 23°C., e a mínima de 14°C.



Segunda-feira (20): A previsão pode mudar diante do restante da semana. O dia será nublado a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e sem chuvas. A temperatura terá uma elevação, com uma máxima de 26°C., e a mínima de 13°C.



Terça-feira (21): O tempo continuará em elevação na cidade, com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuvas. Os ventos serão fracos a moderados, com uma máxima de 29°C., e a mínima de 14°C.