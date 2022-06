Pelezinho foi preso com um revólver calibre 38 com numeração suprimida, munições e dois celulares - Divulgação

Pelezinho foi preso com um revólver calibre 38 com numeração suprimida, munições e dois celularesDivulgação

Publicado 20/06/2022 07:02

Rio - Policiais Militares da Corregedoria Geral da PM, com as equipes da 3ª e 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), prenderam na madrugada deste sábado um integrante da milícia liderada por Danilo Dias Alves, o Tandera, em Cabuçu, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O criminoso conhecido como Pelezinho, de 29 anos, estava foragido da Justiça.

Após receberem a informação da localização de um criminoso envolvido com uma milícia, os policiais foram até a Avenida Abílio Augusto Távora, e conseguiram prender Pelezinho, que não ofereceu resistência. Com o criminoso foi apreendido um revólver calibre 38, de numeração suprimida, cinco munições, dois telefones celulares e um carro.

De acordo com a polícia, o criminoso já havia sido preso em fevereiro de 2020 por uma equipe da 8ª DPJM, em companhia de um outro miliciano quando ambos praticavam cobrança de suposta taxa de segurança clandestina, de um comércio localizado, a mando do chefe da facção criminosa.



A ocorrência foi encaminhada para a 56ªDP (Comendador Soares), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Miliciano mais procurado do Rio

Com a morte de seu maior rival, o também miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, Tandera, atualmente, é o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro. O Portal dos Procurados aumentou para R$ 5 mil o valor da recompensa por informações que ajudem a prender o foragido.



A quadrilha comandada por ele atua em Seropédica, Itaguaí, e em outros pontos da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu. A suspeita é de que o criminoso lave dinheiro de atividade criminosa da milícia, adquirindo bens de luxo, como mansões, cavalos de raça e automóveis. As principais fontes de renda do grupo são a exploração de comerciantes, por meio da cobrança da taxa de segurança, monopólio da distribuição de cigarros contrabandeados, distribuição clandestina de TV a cabo e comercialização de botijões de gás.



Danilo traz tatuado no peito o Olho de Tandera, símbolo do desenho animado Thundercats, e de acordo com informações da Polícia Civil, seus principais aliados fizeram o mesmo desenho na pele. O criminoso é conhecido por seu comportamento extremamente violento. Ele faz questão de estar à frente de invasões em áreas dominadas por quadrilhas rivais e anda sempre com um fuzil, na companhia de diversos seguranças.



Após cortar aliança com seu principal aliado, Ecko, Tandera já teria começado a invadir o território que estava sendo controlado pelo seu rival. Agora, ele disputa com o irmão de Wellington Braga, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, atual chefe da milícia da Zona Oeste. Contra Danilo, há três mandados de prisão em aberto.