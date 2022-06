Homem em situação de rua, que morreu em frente à UPA da Taquara, estava com dores abdominais - Reprodução TV Globo

Publicado 21/06/2022 06:47 | Atualizado 21/06/2022 07:43

Rio - Um homem em situação de rua morreu, na tarde desta segunda-feira, na calçada em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, na Zona Oeste do Rio. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que ele deixou a UPA por conta própria após ser atendimento com dores abdominais. O homem, que não teve sua identidade revelada, chegou a ser examinado e passou por exame de raio-x, com resultado normal.

"O paciente foi medicado contra dor e ficou em observação. Segundo o prontuário, ele foi chamado diversas vezes e não respondeu os chamados da médica para reavaliação. Ou seja, ele deixou a unidade sem receber alta médica", afirmou a pasta.

A SES ainda disse que, após o paciente deixar a unidade, a médica de plantão foi chamada porque ele foi encontrado caído na calçada. Ela o reavaliou e constatou a sua morte.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram o homem já sem vida. Eles isolaram a área para perícia. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. A ocorrência foi registrada na 32ªDP (Taquara).