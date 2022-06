PM faz operação no Morro do Juramento - Arquivo

Publicado 21/06/2022 07:18

Rio - Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) realizam, na manhã desta terça-feira, uma operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, a ação tem o objetivo de remover barricadas e desarticular práticas criminosas que ocorrem na região, como roubo de veículos e roubo de cargas.

Ainda não há informações sobre prisões, feridos ou apreensões.

A comunidade, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV), é palco de disputa por pontos de drogas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), uma facção rival.