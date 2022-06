PMs estão na comunidade do Arará - Reprodução TV Globo

Publicado 21/06/2022 07:42 | Atualizado 21/06/2022 09:14

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira, uma operação nas comunidades de Manguinhos, Arará e Mandela, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, os agentes da Coordenadoria de Policia Pacificadora (CPP) e do Comando de Operações Especiais (COE) tem o objetivo de cumprir mandados de prisão.

Até o momento, não há registro de prisões, feridos ou apreensões. As comunidades são dominadas pela facção Comando Vermelho (CV).

Impacto da operação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a região do Complexo de Manguinhos, Arará e a comunidade do Mandela, estão funcionando apenas com atividades internas, ou seja, as unidades mantém o atendimento à população, mas sem as atividades externas realizadas no território.