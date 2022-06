Tentativa de assalto a um ônibus em Caxias termina com um morto - Marcos Porto / Agência o Dia

Publicado 30/06/2022 13:02

Rio - O estado de saúde de Rodrigo Silva, 43, passageiro que foi baleado durante uma tentativa de assalto a um ônibus em Duque de Caxias, na Baixada, nesta quarta-feira, segue estável. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela direção do Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, onde ele está internado.

Rodrigo foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto a um ônibus da linha 018 (Parada Angélica x Caxias), que terminou com um bandido morto. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos entraram no coletivo da Auto Viação Vera Cruz e anunciaram o roubo, mas um usuário reagiu à ação.

O passageiro teria atirado e matado um dos bandidos. O autor do disparo contra o criminoso teria deixado o coletivo, levando a arma dele. O outro assaltante conseguiu fugir.

O ônibus foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para ser periciado. Dentro do veículo, ficaram rastros e manchas de sangue dos baleados. Também foram encontrados mochilas, um boné e roupas que seriam do homem que reagiu ao assalto. O motorista e outros passageiros foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram depoimento.

Segundo a DHBF, as investigações estão em andamento e seguem sob sigilo. A delegacia ainda aguarda os laudos da necrópsia para identificação do bandido que morreu no assalto.