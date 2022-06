Agentes da GM-Rio apreenderam cerca de mil pipas durante festival irregular no Recreio - Divulgação / GM-Rio

Publicado 30/06/2022 10:51

Rio - Agentes da Guarda Municipal apreenderam, na noite desta quarta-feira (29), cerca de mil pipas, linhas, carretéis e 12 carretilhas durante a realização de um festival irregular para adeptos da prática, na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Imagens nas redes sociais mostram os guardas chegando na praia durante o evento.

Segundo o órgão, o grupo se deslocou entre os postos 11 e 12 da praia, mas as equipes da Prefeitura e da Polícia Militar conseguiram realizar a dispersão sem conflitos ou tumultos. Após o fim da operação foi necessário solicitar o apoio da Comlurb para retirar o restante do material que ficou na praia.

Além das apreensões, mais de 40 veículos foram multados durante a ação por estacionamento irregular na orla. Um homem também foi detido por tentar furtar uma bicicleta de locação por aplicativo. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Participaram da ação guardas do Subgrupamento de Operações de Praia (Sgop) com apoio do Grupamento Tático Móvel (GTM) e também do 31º BPM (Recreio).

"Esse encontro já havia acontecido em semanas anteriores, às quartas-feiras. No dia 22, chegamos ao local e o evento já estava acontecendo. Com apoio da Rioluz, os refletores foram desligados para dispersar o público. Também multamos diversos veículos que estavam estacionados irregularmente. Ontem, agimos de forma preventiva para inibir o evento antes de começar. O público chegou aos poucos e os agentes foram realizando a orientação e a apreensão do material", informou o subinspetor Sidney Cássio, comandante do Grupamento Marítimo da GM-Rio.

A soltura de pipas na areia da praia é proibida pelo Código de Posturas Municipais. Também são proibidos a utilização desses equipamentos próximo às vias públicas e a utilização de linha chilena, pelos riscos que oferece. As linhas e pipas foram inutilizadas e as carretilhas apreendidas.