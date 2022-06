Magistrada alega que a prisão de Hugo César é necessária para a conclusão das investigações - Reprodução

Publicado 30/06/2022 09:46 | Atualizado 30/06/2022 09:53

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou, nesta quinta-feira (30), a prisão temporária de Hugo César Azevedo, apontado como principal suspeito pela morte do ex-paraquedista e garçom Jairo Jonathan Pedrosa, de 24 anos, na última segunda-feira (27). O homem foi preso nesta quarta-feira (29), após se apresentar em uma base da Polícia Militar, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça dentro de um trem do ramal Santa Cruz.De acordo com a decisão da juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz, do Plantão Judiciário, Hugo deve ficar preso por 30 dias. A magistrada alega que a prisão do suspeito é necessária para a conclusão das investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A determinação diz ainda que há "fortes indícios" de que ele seja o responsável pela morte do ex-paraquedista."Há fortes indícios da autoria do crime de homicídio e a prisão do representado faz-se imprescindível para o êxito das investigações. A imprescindibilidade da segregação cautelar para a investigação policial restou demonstrada, visto que ainda há testemunhas a serem ouvidas, não havendo qualquer segurança para que elas prestem seus depoimentos e suas declarações livres de temor ou de ameaças", justificou a juíza.A decisão aponta ainda que o depoimento prestado pela ex-companheira de Hugo, que atualmente tinha um relacionamento com Jairo, foi esclarecedor para apontar o homem como principal suspeito. A mulher o reconheceu como a pessoa que atirou contra o garçom a partir do porte físico, roupas e máscara que usava, que eram iguais aos que ele aparecia em uma foto nas redes sociais.A ex-companheira de Hugo também contou que o relacionamento deles chegou ao fim em fevereiro deste ano e, desde que ele descobriu seu envolvimento com a vítima, com quem já havia namorado antes, vinha recebendo ameaças . Na oitiva, ele chegou a relatar que o suspeito a ligou e disse que se continuasse com o ex-paraquedista, quem sairia perdendo seria ela.