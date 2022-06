As rotas cicloviárias pretendem facilitar a conexão dos cariocas com o transporte público - Divulgação/CET-Rio

As rotas cicloviárias pretendem facilitar a conexão dos cariocas com o transporte públicoDivulgação/CET-Rio

Publicado 30/06/2022 09:36 | Atualizado 30/06/2022 12:44

Rio- A Zona Norte ganhará novas faixas de ciclovia na semana que vem. Depois de serem implantadas em ruas do Centro, Barra da Tijuca e Ipanema, a CET-Rio e a Subprefeitura da Zona Norte vão implementar as rotas no Engenho de Dentro e em Cascadura.

A conexão entre a estação ferroviária do Engenho de Dentro com a Avenida Dom Helder Câmara, através das ruas Henrique Scheid, João Carneiro de Almeida e Piauí, é uma das metas estratégicas da Prefeitura do Rio, que pretende promover a conexão de novas rotas cicloviárias a todas as estações de transporte de alta e média capacidade.

Proposta de rota cicloviária em Engenho de Dentro Divulgação/CET-Rio

As conexões entre a estação do BRT Campinho, o terminal de ônibus Souza Marques e a estação de trem de Cascadura, através da Avenida Ernani Cardoso, também integram os planos da CET-Rio e da Subprefeitura da Zona Norte.



A previsão do Plano Estratégico de 2020 a 2024 é alcançar 266 estações de metrô, trem, BRT, barcas e VLT, aumentando a malha atual de ciclovias em cerca de 400 quilômetros. Hoje, a cidade conta com 458km.



Segundo a CET-Rio, os projetos das novas rotas cicloviárias são elaborados a partir de uma visão abrangente dos espaços de circulação, visando à segurança para todos, especialmente para pedestres e ciclistas. O principal objetivo da iniciativa é permitir que as pessoas possam optar pelo uso da bicicleta na jornada diária de forma segura como principal modo de transporte ou associado ao transporte público.