Lorenzo Martins Rocha tinha 15 anos e era filho do ex-vereador Wilde Ricardo Rocha - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/06/2022 11:43 | Atualizado 30/06/2022 11:44

Rio- "O senhor me deu, o senhor me tirou." Assim o pai de Lorenzo Martins Rocha, o ex-vereador de Niterói Wilde Ricardo Rocha, resumiu a dor de perder o filho, de apenas 15 anos. Lorenzo vai ser enterrado nesta quinta-feira (30), ao meio-dia, no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, onde a família mora. O adolescente morreu após o quadriciclo em que estava com mais dois amigos colidir com um carro , em Maricá, na última terça-feira (28).

Os outros dois meninos que ficaram feridos seguem internados no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Um deles não teve a identidade divulgada. Já Daniel Mencari, 15, tem estado de saúde grave, segundo o hospital.

Wilde Rocha, que também já foi padre, lamentou a morte do filho nas redes sociais, nesta quarta-feira (29). "Na festa de São Pedro, peço que ele abra as portas do Paraíso para um filho mais que amado. Muita dor", escreveu o pai, lembrando o Dia de São Pedro, data que os moradores de Niterói celebram tradicionalmente com missas, procissão e barqueata.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, amigo do pai de Lorenzo, lastimou a morte do adolescente. "Recebi com profunda tristeza a notícia do jovem Lorenzo, filho do querido amigo Wilde Ricardo. Deixo aqui minha solidariedade e carinho aos familiares. Minhas condolências", escreveu.

O ex-deputado estadual Felipe Peixoto foi mais um que prestou apoio à família. "Não consigo imaginar o tamanho da dor que estão sentindo nesse momento, mas precisamos confiar no Pai, pois só ele tem a resposta pra isso tudo", disse Felipe em uma publicação.

O colégio em que o menino estudava, o Objetivo Camboinhas, também se manifestou. "Lorenzo será lembrado por seu carisma, sorriso gentil e amizade sincera. Nosso abraço e solidariedade a todos. Que o sentimento de união se fortaleça para que possamos atravessar juntos esse momento inesperado e difícil. Nossa instituição lamenta esta perda e deseja que os familiares, amigos e colegas sejam confortados neste momento. Sem dúvida, Lorenzo deixará saudade em nossos corações", escreveu a instituição nas redes sociais.

A escola pediu, ainda, orações pelo aluno Daniel, que está internado no HEAT. "Junte-se a nós em oração pela vida do jovem Daniel Mencari. (...) Daniel nós te amamos e logo estaremos todos juntos em nome de Jesus", diz a publicação.

A Polícia Civil realizou uma perícia a fim de determinar as causas do acidente.