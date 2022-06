Vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 30/06/2022 10:49 | Atualizado 30/06/2022 12:17

Rio - Uma mulher foi baleada dentro de casa, no bairro Santa Catarina, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta quinta-feira (30). Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para a Rua Natividade Batista para verificar a ocorrência e encontrou Amanda M. Rodrigues, de 33 anos, ferida.



De acordo com a Polícia Militar, o companheiro da vítima relatou que uma pessoa atirou contra eles pela janela do quarto da residência e fugiu em seguida. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h e a mulher foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o quadro de Amanda é estável.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes da distrital realizam diligências em busca de informações para identificar a origem do disparo que atingiu a mulher.