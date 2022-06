O trabalho de demolição foi feito manualmente para não abalar a estrutura das casas no entorno - Divulgação/SEOP

O trabalho de demolição foi feito manualmente para não abalar a estrutura das casas no entornoDivulgação/SEOP

Publicado 30/06/2022 09:26

Rio - A Prefeitura do Rio derrubou, nesta quinta-feira (30), uma construção irregular na Rua Açu, em cima do Rio Piraquara, em Realengo, na Zona Oeste. O espaço foi construído como uma extensão de uma casa e funcionava como uma área gourmet. A ação foi realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), com participação da Subprefeitura da Zona Oeste.

De acordo com a Seop, a responsável pela construção recebeu duas notificações determinando a desocupação da construção e comunicando a necessidade da demolição, a fim de garantir a segurança dos ocupantes e das construções vizinhas. Além de ser irregular, a construção está impedindo a passagem da máquina que faz a limpeza e o desassoreamento do rio.



Ainda segundo o órgão, uma vez que a estrutura foi erguida de forma precária, no leito do rio, em uma eventual enchente, possíveis resíduos que atingissem essa construção poderiam ocasionar o colapso da estrutura, podendo abalar as estruturas dos imóveis vizinhos. Por esse motivo a construção também estava condenada pela Defesa Civil Municipal.

O trabalho de demolição será feito manualmente para não abalar a estrutura das casas no entorno e para que a quantidade de resíduos não cause o represamento do Rio Piraquara. Participam também da operação equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), Rio Luz, Comlurb, CEDAE, Guarda Municipal e Polícia Militar.

"Nós estamos fazendo diariamente operações para combater construções irregulares. Essa, por exemplo, é em cima de um rio aqui em Realengo, em uma área absolutamente inadequada impedindo inclusive passagem de máquina que faz a limpeza do Rio. Em caso de chuva pode provocar enchentes e desastres", explicou o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.