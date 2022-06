PMs estão atuando no Morro do Dendê - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

PMs estão atuando no Morro do Dendê Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/06/2022 07:12

Rio - Equipes da Polícia Militar realizam uma operação, na manhã desta quinta-feira, em vários pontos do Rio de Janeiro. Desde cedo os agentes ocupam as comunidades Bandeira 2, em Del Castilho; Dendê, Guarabú, Bancários, Praia da Rosa, Querosene, Parque Royal e Boogie Oogie, na Ilha do Governador; todas localizadas na Zona Norte; Babilônia e Chapéu Mangueira, na Zona Sul.

De acordo com a corporação, agentes do 3ºBPM (Méier), com auxílio do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) e do Comando de Operações Especiais (COE), realizam diligências no entorno da estação de trem de Del Castilho e no interior da comunidade Bandeira 2.

Agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador), com apoio de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE), atuam nas comunidades da Ilha com o objetivo de apreender armas, verificar denúncias, prender criminosos e remover barricadas das vias públicas.

Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira para prender criminosos e apreender armas.

Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.