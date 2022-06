Polícia Civil prende onze suspeitos de integrarem organização de tráfico de drogas em Três Rios - Reprodução

Publicado 30/06/2022 07:58 | Atualizado 30/06/2022 08:13

Rio - A polícia está nas ruas no município de Três Rios, no Centro-Sul fluminense, para cumprir mandados de prisão contra criminosos e de busca e apreensão contra adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas. Até o momento, 11 pessoas foram presas. A "Operação Ausar" foi deflagrada pela 108ª DP (Três Rios) e pelo 7º Departamento de Polícia de Área (DPA).

Os mandados foram expedidos por meio de um inquérito policial que apurou a existência de uma estrutura criminosa estabelecida no bairro Vila Isabel, um dos mais importantes de Três Rios. A quadrilha distribui e vende drogas. Ao longo de quase seis meses, os agentes identificaram um grupo de traficantes que controla o comércio de entorpecentes em diferentes pontos da região e que o grupo é liderado por um traficante, foragido da Justiça e escondido em uma comunidade da capital do Rio de Janeiro.

A organização tinha rotinas próprias, com uma divisão de tarefas que permitia o fluxo continuado da chegada de droga em Três Rios, sua distribuição, venda e repasse do dinheiro arrecadado.



Por meio de um trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais verificaram que a ostentação de armas de fogo de diferentes calibres pelas ruas do bairro, a intimidação aos moradores, a captação de jovens para trabalhar como "soldados do tráfico", o confronto contra policiais militares, o uso de simbologias próprias de uma facção criminosa e a ligação do grupo com outras organizações eram práticas constantes dos traficantes.