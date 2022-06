Trens da SuperVia circulam com intervalos irregulares - Divulgação

Publicado 30/06/2022 06:20

Rio - Passageiros enfrentam atrasos e intervalos irregulares dos trens pelo quarto dia consecutivo. De acordo com a SuperVia, o furto de cabos de sinalização ao longo de vários trechos dos ramais Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Saracuruna atrapalham a operação do transporte na manhã desta quinta-feira.

O ramal Japeri circula com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Japeri e Comendador Soares e com intervalos médios de 10 minutos no trecho entre Nova Iguaçu e Central do Brasil.

O ramal Santa Cruz opera com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Santa Cruz e Benjamim do Monte e intervalos médios de 10 minutos no trecho entre Campo Grande e Central do Brasil. Já o ramal Saracuruna circula com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Gramacho e Central do Brasil.

Segundo a concessionária, o controle das composições está sendo feito via rádio em alguns pontos dos ramais e não de forma automática, ou seja, os maquinistas aguardam ordem de circulação.

"Os clientes estão sendo informados por meio do áudio dos trens e das estações. Técnicos da SuperVia trabalham para restabelecer o sistema e normalizar a circulação no menor tempo possível", disse a concessionária.

Aumento de furtos

De janeiro deste ano até este domingo, a SuperVia registrou 919 ocorrências de furtos de cabos de sinalização do sistema ferroviário , 60% a mais do que o apontado no primeiro semestre do ano passado, quando houve 364 ocorrências. Em 2021, já foram furtados 56.949 metros de cabos, 75% mais do que de janeiro a junho do ano passado, quando 14 mil metros foram levados pelos criminosos.

Tiroteios também impactam a circulação

Em 2022, a SuperVia já registrou sete casos de tiroteios nas imediações do sistema, impactando a circulação dos trens por mais de 12h30. O caso mais recente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, na região da estação Costa Barros, no ramal Belford Roxo. De acordo com a concessionária, os tiros atingiram a rede aérea, ocasionando um princípio de incêndio em um trem, por volta das 5h40. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Em função dessa ocorrência, a SuperVia precisou fazer alterações operacionais e ampliar o intervalo do ramal Belford Roxo durante todo o dia enquanto técnicos da concessionária realizavam os reparos na estrutura. No primeiro semestre de 2021, foram 14 tiroteios.

Multa



O Procon-RJ também aplicou, recentemente, mais sete multas à concessionária SuperVia por falha na prestação de serviço . As sanções, aplicadas na última sexta-feira, somam R$ 6.283.760,00. A concessionária está sendo multada por irregularidades encontradas nas estações Central do Brasil, São Cristóvão, Pavuna, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Olinda, Praça da Bandeira, Mangueira, Riachuelo e Engenho de Dentro. Superlotação e atrasos foram alguns dos problemas constatados que geraram as multas.

Na primeira quinzena de maio, duas sanções, que totalizaram R$ 3 milhões, foram aplicadas à empresa. Desde abril, a autarquia realiza ações de fiscalização nas estações de trem para apurar como o serviço é prestado à população. Outros 10 autos de infração foram lavrados e seguem os trâmites legais, que poderão resultar em novas multas.



CPI

Força-tarefa

O governador Cláudio Castro já havia anunciado a suspensão das negociações com a SuperVia quanto ao reajuste das tarifas, até que a concessionária corrigisse todos os problemas no serviço.