Publicado 30/06/2022 01:00

Nosso país tem grande potencial para no setor automobilístico. Após dois anos, a Audi voltará a produzir no Paraná, com investimento milionário e centenas de empregos gerados. Na região Sul Fluminense, o setor também volta a pulsar. Que as próximas novidades sejam em nosso estado.

O Distrito de Baixa Emissão vem de encontro com o projeto Reviver Centro e, bem geridos, poderão mudar a realidade ambiental e dos trabalhadores. Precisamos ver os resultados, os planos saírem do papel, evitando escândalos e superfaturamentos. Vamos acompanhar e ficar na torcida.