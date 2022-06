Policiais apreendem mais de cinco mil cápsulas de cocaína em Araruama - Divulgação / PMERJ

Publicado 30/06/2022 09:05 | Atualizado 30/06/2022 09:07

Rio - Policiais do 25° BPM (Cabo Frio), em conjunto com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam na noite desta quarta-feira (29) cinco mil cápsulas de cocaína na RJ-106, altura de Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo a corporação, após informações do setor de inteligência da PRF, agentes interceptaram um veículo na altura do bairro Outeiro. Durante a revista, as drogas foram encontradas no para-choque do automóvel. O condutor informou aos policiais que a droga teria como destino a cidade de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

O motorista foi preso e encaminhado junto com o material apreendido para a 118ª DP (Araruama).